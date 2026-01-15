Realiza Municipio charla “Discapacidad en la literatura en la Biblioteca Miguel de Cervantes.

-Se abordó la evolución del tratamiento de la discapacidad en la literatura.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura del Municipio y del Programa Editorial Chihuahua, llevó a cabo la charla “Discapacidad en la literatura: lo diferente como monstruoso”, como parte del programa Paréntesis Cultural, en la Biblioteca Municipal Miguel de Cervantes, ubicada en el Parque Lerdo.

La actividad fue impartida por Lucero de Santiago, promotora de lectura, y seleccionada del Programa Editorial Chihuahua 2025 con su libro Cómo matar a un caracol. Durante la charla, la autora abordó la evolución del tratamiento de la discapacidad en la literatura, analizando la construcción de personajes, las temáticas recurrentes y la manera en que lo distinto ha sido representado históricamente en los textos literarios.

A lo largo de la sesión, De Santiago compartió ejemplos de autoras, autores y obras que han explorado la discapacidad desde diversas perspectivas, generando un espacio de reflexión en torno a los estigmas, la representación y las nuevas narrativas que buscan una mirada más inclusiva dentro de la literatura contemporánea.

La charla reunió a público interesado en la lectura, la escritura y el análisis literario, y reafirmó el objetivo de Paréntesis Cultural como un espacio de diálogo cercano entre creadores y comunidad, que fomenta el pensamiento crítico y el intercambio de ideas en torno a la palabra escrita y su impacto social.

El Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua invita a la ciudadanía a mantenerse atenta a las próximas actividades del Programa Editorial Chihuahua, las cuales pueden consultarse a través de las redes sociales oficiales del Instituto de Cultura y del Gobierno Municipal.