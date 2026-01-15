Invita Gobierno Municipal a enfrentar la cuesta de enero con la tarjeta “Juntas Podemos Ahorrar”.

Con el objetivo de apoyar la economía de las mujeres y sus familias durante el inicio de año, el Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) invita a tramitar la tarjeta “Juntas Podemos Ahorrar”, la cual ofrece descuentos y beneficios en más de 250 establecimientos comerciales de la ciudad los cuales puedes consultar en el catálogo digital bit.ly/Descuentos-Mujer-Cuu.

Por ejemplo, en Rewo Ferretería puedes encontrar un 5% de descuento en materiales de construcción o un 10% en ferretería, plomería, electricidad y acabados, también en los centros comerciales Alsuper existe un10% en productos mimarca, medicare, nice kleen y nace care.

Tiendas Carnemart y Smart ofrecen un 5% descuento en productos seleccionados, Natural y Vida 10% de descuento en total de la compra, Botica Central 10% de descuento en medicamento de patente, genérico y material de curación y Laboratorio de Análisis Clínicos sicomoro 16% al 20% de descuento en exámenes de rutina y generales, por citar algunos de los comercios afiliados.

Esta tarjeta permite acceder a promociones en tiendas de abarrotes, farmacias, restaurantes, servicios, educación, salud y otros giros, contribuyendo a una mejor administración del gasto familiar durante la llamada cuesta de enero.

El trámite es gratuito y sencillo, y está dirigido a mujeres que deseen fortalecer su economía mediante el ahorro cotidiano. Con esta acción, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del IMM, reafirma su compromiso de impulsar programas que promuevan la autonomía económica y el bienestar de las mujeres.

Para más información sobre los requisitos y el proceso de registro, las interesadas pueden acudir a las oficinas del Instituto Municipal de las Mujeres ubicadas en el 4to piso del Edificio Libertad número 1 de la colonia Centro en horario de lunes a viernes de 8:00 am a 3:00 pm o consultar sus redes sociales oficiales.