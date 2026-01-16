Municipio consolida avances en el Paso Superior de Carretera Aldama y Avenida Fuerza Aérea.

-Continúan con labores estructurales; se mantienen rutas habilitadas para la circulación.

HEl Gobierno Municipal, por conducto de la Dirección de Obras Públicas, mantiene los trabajos de construcción del Paso Superior en el cruce de la carretera Chihuahua–Aldama y la avenida Fuerza Aérea, obra que actualmente registra un avance global del 14%.

En esta etapa se realizan labores de armado y colado de las columnas que darán soporte a la estructura del puente, además de la colocación de escamas en rampas, instalación de registros eléctricos y colado de guarniciones en la glorieta.

Se pide a las y los automovilistas atender la señalización preventiva instalada en el área de obra. La circulación sobre el sentido Chihuahua–Aldama presenta ajustes direccionales en ambos sentidos, pero se mantiene abierta sin cierres totales.

En el caso de quienes transitan por la avenida Fuerza Aérea con destino al centro de la ciudad, será necesario incorporarse previamente a la carretera a Aldama y utilizar el primer retorno disponible.

El Gobierno Municipal agradece la comprensión de la ciudadanía e invita a conducir con precaución, recordando que las molestias son temporales pero los beneficios son permanentes.