Trabaja Gobierno Municipal en limpieza de calles con equipo de barredoras.

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, trabaja de forma permanente en limpieza de calles y avenidas de la Capital, mediante barrido mecanizado lo que agiliza el trabajo diario.

Para ello, el equipo de barredoras trabaja en turnos laborales pensados para evitar entorpecer el tráfico vehicular, pues se trabaja durante la noche en avenidas con mayor afluencia de ciudadanos.

Estos trabajos comprenden un total de 52 tramos de las principales calles y avenidas de la ciudad tales como periférico de la Juventud, Silvestre Terrazas, vialidad Ch-P, Teófilo Borunda, entre otras, sin embargo, este número de avenidas es enunciativo, más no limitativo a los trabajos que a diario se realizan.

Es importante mencionar que esto es solo una muestra de lo que a diario el Gobierno Municipal realiza para mantener limpias las calles de la ciudad, pues aunado al barrido mecanizado, se trabaja con cuadrillas manuales en la atención y corte de hierba en diferentes avenidas de la ciudad.