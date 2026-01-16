Así se mueve la extorsión en México: en 7 entidades se dispara el número de víctimas.

Expansión Política

Estado de México, Ciudad de México y Guanajuato fueron las entidades con más víctimas de extorsión en el país durante 2025.

La extorsión no cede en el país. A pesar de que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum implementa desde julio de 2025 una estrategia para frenar ese delito, en 18 entidades del país incrementaron las víctimas, en siete de las cuales se dispararon las cifras.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la extorsión tuvo un incremento de 2.3% en 2025 respecto al año previo. En 2024 se reportaban 29.68 víctimas en promedio por día, pero un año después fueron 30.36.

La extorsión es un delito que se ha mantenido en ascenso desde la última década. En 2015, ese delito reportaba 6,223 víctimas en el país, sin embargo, el 2024 cerró con 10,240 y en 2025 (aún sin contabilizar diciembre) sumaban 9,725.

El 6 de julio, el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, presentó la estrategia nacional contra la extorsión que se compone de cinco ejes: detenciones mediante investigación e inteligencia, fomentar la creación de Unidades Antiextorsión locales, aplicar el protocolo de atención a víctimas, capacitar a operadores del 089 en manejo de crisis y negociación, así como implementar una campaña de prevención nacional.

Las 18 entidades con repunte

El 53% de las entidades del país mostraron un incremento en las víctimas de extorsión. Aún sin las cifras de diciembre, siete entidades son las que registraron el mayor incremento: Chiapas, Ciudad de México, Chihuahua,Nayarit, Puebla, Tlaxcala y Yucatán.

En algunas entidades hubo un incremento de 1,100%, pero ello responde a que el número de víctimas pasó de una a 12. También está el caso de Yucatán, donde el aumento fue de 100% al pasar de una a dos víctimas.

Chiapas, Ciudad de México y Nayarit fueron las que mayor aumento porcentual presentan con 277, 231 y 160, respectivamente.En un segundo grupo están Chihuahua y Puebla con incrementos de 66 y 73%.

En números absolutos, Estado de México, Ciudad de México y Guanajuato fueron las entidades con más víctimas de extorsión en el país. Un año antes, Estado de México, Guanajuato, Veracruz y Nuevo León encabezaban la lista.

El aumento real de la extorsión no se conoce con exactitud, debido a que es un delito con más de 90% de cifra negra.

“Es un delito que tiene más del 90% de cifra negra, que quiere decir que la gran mayoría de las personas que hemos sido víctimas de la extorsión no lo hemos ido a denunciar”, explica Cristina Reyes, directora de Litigio Estratégico de la organización México Unido Contra la Delincuencia.

Los golpes a los extorsionadores

Aunque el gobierno federal no ha logrado contener la extorsión, se han dado algunos golpes a ese delito, entre ellas 721 presuntos extorsionadores.

Entre las aprehensiones están la de Eduardo Alberto, alias “la Luky”, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación y Rigoberto “N”, identificado como líder de una célula criminal, dedicada al cobro de cuotas y extorsión de citricultores en Michoacán.

Al número 089 que puso en operación el gobierno federal se han recibido 119,864 llamadas, de las que 90,442 (75%) fueron para denunciar presuntos intentos de extorsión.

De acuerdo con el secretario de Seguridad, 12 centros penitenciarios concentraban el 56% del total de las líneas telefónicas reportadas para extorsionar, por lo que para evitar esas llamadas desde centros de reclusión, se instalaron inhibidores de señal.

En una reunión que sostuvo con gobernadores en diciembre pasado, la presidenta Sheinbaum acordó combatir la extorsión.

“Juntos hemos reducido en 37% los homicidios dolosos y juntos hemos reducido el robo de vehículo con violencia, el robo (a casa) habitación con violencia, que son delitos que afectan mucho a la ciudadanía, y creo que trabajando juntos, el próximo año, a finales del próximo año, cuando nos veamos en esta sesión ordinaria, podemos decir que juntos hemos bajado de manera importante este delito de la extorsión“, planteó en la 52 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

Para que la extorsión baje, Cristina Reyes de MUCD considera que es fundamental combatir la impunidad, pero para ello también es necesario generar las condiciones para denunciar la extorsión, sobre todo, la que va más allá de una llamada telefónica.

“Es importante que se mejoren muchísimo las condiciones para denunciar en los casos que exista otro tipo de amenazas, otro tipo de intimidaciones, que exista una respuesta pronta de las autoridades para brindar estas medidas de protección, por ejemplo hablando de cobro de piso, la mayoría de la gente no quiere denunciar porque ahí se enfrentan con la persona que los extorsiona de manera frontal y saben dónde trabajan o por lo menos en dónde las pueden encontrar”, señaló.