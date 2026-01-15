Destina Estado un millón 162 mil pesos a techumbre en primaria de Coronado.

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (ICHIFE), inició la construcción de una techumbre metálica en la Escuela Primaria 16 de Septiembre No. 2199 en el municipio de Coronado lo que representa una inversión total de un millón 162 mil pesos.

La obra contempla la edificación de una cubierta metálica de 10 x 28 metros ubicada en la explanada principal de la institución, esto con el fin de mejorar la infraestructura y brindar espacios más seguros y funcionales.

El acto protocolario fue encabezado por el director general del ICHIFE, Luis Ortega, quien señaló que este proyecto mejorará las condiciones para el desarrollo de actividades escolares, deportivas y cívicas, y brindará mayor protección y seguridad a los estudiantes.

Estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno del Estado con el fortalecimiento de los espacios educativos en Chihuahua, así como el trabajo coordinado con la Secretaría de Educación y Deporte, a través de su titular, Francisco Hugo Gutiérrez.

“Reafirmamos el compromiso de seguir trabajando de la mano con los municipios y las comunidades escolares, impulsando proyectos que contribuyan a entornos dignos, seguros y adecuados para el aprendizaje y la convivencia de las niñas y los niños del estado”, comentó el funcionario.

Durante el evento, también se realizó la entrega de equipamiento al municipio, consistente en: 10 cubetas de pintura, 35 butacas, 5 mesas para jardín de niños, 2 tinacos de 1,100 litros, 10 sillas para jardín de niños y 5 luminarias.

En el acto se contó con la presencia de la alcaldesa de Coronado, Leo López Muñoz y diversas autoridades del Ayuntamiento.