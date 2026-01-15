Entregan apoyos para equipamiento e infraestructura a 79 escuelas de la región centro-sur.

Gracias a la alianza estratégica denominada “Juntos por la Educación”, se entregó equipamiento escolar por un monto superior a los 4 millones de pesos, en beneficio de 14 mil 350 alumnos de 79 escuelas de la región centro-sur del estado.

Dicho recurso fue aportado por Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH), en colaboración con la Fundación del Empresariado Chihuahua (Fechac).

El programa busca mejorar el entorno escolar de alumnas y alumnos de Educación Básica de los municipios de Delicias, Meoqui, Rosales, Saucillo y Julimes, al garantizar que cuenten con las herramientas necesarias para alcanzar su máximo aprovechamiento académico.

Durante el acto protocolario, que contó con la presencia de directivos estatales y alcaldes de la región, la directora general de SEECH, Teresa de Jesús López, destacó que estas alianzas son posibles gracias a la disposición de la gobernadora Maru Campos, de priorizar la educación en el estado.

Subrayó que aunque los recursos son finitos frente a las necesidades de los planteles educativos, la suma de esfuerzos permite que hoy 79 escuelas de la región cuenten con mejores condiciones.

Agradeció a docentes y directivos por ser quienes “abren la llave” para que estos apoyos lleguen directamente a las aulas e invitó a las y los estudiantes a mantener el compromiso de aprender y soñar en grande en espacios dignos.

Agradeció además el trabajo y el aporte del empresariado chihuahuense en las últimas tres décadas, para mejorar la educación.

El director general de Fechac, David Almeida, destacó la importancia de la colaboración con las autoridades para transformar el entorno educativo.

“En este 30 aniversario, reafirmamos nuestro compromiso con las comunidades. Gracias a la generosa aportación del empresariado chihuahuense se han impulsado espacios dignos donde las niñas y niños puedan soñar y aprender”, afirmó Almeida.

Franghie Khalil Marlen, presidenta del consejo local de Fechac Delicias, señaló que el objetivo central de esta entrega es dignificar los espacios de aprendizaje para potenciar las habilidades del alumnado.

Añadió que la suma de esfuerzos entre el Gobierno, la sociedad civil y el sector privado, es la única vía para lograr resultados con un impacto duradero y de largo alcance.

En términos de inversión histórica, en los últimos cinco años Fechac ha destinado más de 30 millones de pesos en proyectos de infraestructura y equipamiento educativo para esta zona.

Este compromiso responde a la visión de que una escuela en condiciones óptimas no sólo facilita la enseñanza, sino que fortalece la confianza de los estudiantes y amplía sus oportunidades de desarrollo personal y profesional a futuro.

El evento reunió a los presidentes municipales Jesús Valenciano García, de Delicias; Miriam Soto, de Meoqui, José Moncayo, de Julimes; Rodolfo Gardea, de Saucillo y José Dolores Araujo Gómez, de Rosales.

Autoridades educativas y representantes de los consejos locales, reafirmaron que la alianza “Juntos por la Educación” es un ejemplo de corresponsabilidad social.

Al cierre de la jornada, se hizo un llamado a caminar de la mano, juntos, sector productivo e instituciones públicas, para que la educación en Chihuahua continúe su avance y asegurar que cada peso invertido se traduzca en una mejora para la vida de las y los estudiantes chihuahuenses.