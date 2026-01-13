Únete a la Red Vecinal de la Policía e incrementa la seguridad en tu colonia

Con el objetivo de fortalecer la seguridad y fomentar un vínculo más cercano entre ciudadanía y policía, la Dirección de Seguridad Pública Municipal invita a las y los chihuahuenses a formar parte de la Red Vecinal.La Red Vecinal es un chat de WhatsApp donde vecinas y vecinos pueden mantenerse en contacto con policías municipales para compartir información preventiva o reportar situaciones de riesgo y colaborar de manera activa en el cuidado de sus colonias, fortaleciendo así la seguridad y la confianza.

Actualmente, la Red Vecinal cuenta con más de 23 mil usuarios y mil 23 chats activos, todos con la presencia de oficiales, coordinadores de sector y el comisario Julio Salas, lo que refleja la participación ciudadana y el compromiso conjunto por construir entornos más seguros.

Con estas acciones, la Dirección de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía, promoviendo la prevención y la proximidad, tal y como ha sido la encomienda del alcalde Marco Bonilla.

Las personas interesadas en integrarse a la Red Vecinal pueden acercarse a su comandancia más cercana de la Dirección de Seguridad Pública Municipal para recibir mayor información.