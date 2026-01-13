Avanza plan de remediación del puente en Sierra Azul

Con el firme compromiso de restablecer la circulación en esta importante conexión de la ciudad, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Obras Públicas, continúa con las labores de rehabilitación en el puente vehicular y peatonal de la colonia Sierra Azul.

En seguimiento al plan de remediación establecido, actualmente se llevan a cabo trabajos de relleno y compactación en los alerones, los cuales se prevé concluir en las próximas semanas, en beneficio de las y los habitantes de la zona.

Cabe señalar que, para seguridad y comodidad de la ciudadanía, se encuentra habilitada una vía alterna a pocos metros del área de intervención, con el fin de garantizar la circulación por su ruta cotidiana mientras continúan los trabajos.

El Gobierno Municipal reitera su compromiso de trabajar de manera permanente para atender la infraestructura y mejorar la movilidad urbana, agradeciendo a la ciudadanía su comprensión y colaboración durante el desarrollo de estas labores.