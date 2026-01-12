FACH no ha sido notificada por atracción de caso Corral

El fiscal Anticorrupción del Estado, Abelardo Valenzuela, informó que hasta el momento la dependencia a su cargo no ha recibido notificación oficial sobre la atracción a la jurisdicción federal de una carpeta de investigación relacionada con el senador y exgobernador Javier Corral Jurado.

El fiscal calificó la determinación como un hecho inusual y señaló que el conflicto resuelto corresponde únicamente a un tema de competencia, pese a que la carpeta permanece suspendida debido a la inmunidad constitucional de uno de los imputados, lo que impide ejercer acción penal.

Valenzuela reiteró que la investigación se centra en el presunto desvío de 98.6 millones de pesos de recursos estatales entregados a un particular sin evidencia de trabajos realizados, y sostuvo que el caso es de competencia local. Asimismo, aseguró que la Fiscalía continuará con las acciones legales correspondientes para esclarecer el destino de los recursos públicos.