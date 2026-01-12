Trump insistió en ayudar a México en seguridad

fuente: excelsior

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que en la llamada que sostuvo esta mañana con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, él le insistió en que Estados Unidos podría ayudar a México con acciones en tierra en temas de seguridad, lo cual rechazó la mandataria y afirmó que el republicano lo entendió.

Él todavía nos insistió que si queríamos ellos nos podían ayudar con otros temas, le dije que no era necesario y lo entendió. Fue una conversación muy amable”, dijo la mandataria y afirmó que Trump reconoció los avances en temas de seguridad y combate al narcotráfico que se han tenido en México.

Sheinbaum dijo que en la llamada le dio a conocer a Trump los resultados que se han tenido del trabajo conjunto en seguridad como el que se redujo en 50% el cruce de fentanilo de México a Estados Unidos con los decomisos que se han hecho en el país. La mandataria agregó que acordaron seguir colaborando con respeto a las soberanías.