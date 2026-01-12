Incremento de impuestos y aranceles asfixia a las familias: Mario Vázquez

El Senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez Robles, aseguró que las familias mexicanas enfrentan una crítica situación económica debido a nuevos impuestos y aranceles aprobados por el régimen de Morena y el gobierno federal.

“En nuestros recorridos recientes por los municipios del estado hemos podido notar el descontento por la dificultad para adquirir productos básicos y mercancías de primera necesidad”.A los nuevos gravámenes se suma el precio de la gasolina que en muchos lugares ya supera los 26 pesos, consecuencia directa de las decisiones que vienen a afectar el bolsillo de las familias, además del creciente desempleo y la creciente inflación.

Los aranceles son otro factor determinante, que se han impuesto a 400 productos provenientes de países con los que México no tiene tratados, como China, tratándose de productos de consumo cotidiano que se adquieren por plataformas digitales.

Denunció que hay un evidente encarecimiento de la vida cotidiana dificultando incluso el comercio y el emprendimiento debido a las nuevas reformas fiscales en el comercio electrónico proveniente de las reformas que afectan a pequeños productores y emprendedores quienes utilizan las redes sociales y plataformas digitales para comercializar sus productos.

Vázquez señaló que ante todo esto, no existe un programa de atención o enfocado a paliar la situación por parte del gobierno federal, que al contrario, pretende ocultar la información.