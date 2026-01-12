Comparte Municipio recomendaciones para evitar enfermedades por frío

El Gobierno Municipal, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), comparte riesgos y recomendaciones preventivas en temas de salud ante las bajas temperaturas, con el objetivo de proteger a la población durante la temporada de frío.

Entre los principales riesgos asociados a las bajas temperaturas se encuentra la hipotermia, cuando la temperatura corporal desciende por debajo de los 35 °C; las enfermedades respiratorias agudas; la intoxicación por monóxido de carbono derivada del uso inadecuado de calefactores; así como la congelación de extremidades.

Como parte de las medidas de prevención, se recomienda vestir en capas, utilizar gorro, bufanda y guantes, así como mantener la ropa seca. En el hogar, es importante evitar corrientes de aire, no utilizar braseros, anafres o carbón en espacios cerrados, revisar el estado de los calentadores y asegurar una ventilación adecuada.

Ante la presencia de señales de alarma como escalofríos intensos, confusión o somnolencia, piel muy fría o con coloración azulada, o debilidad extrema, se recomienda acudir de inmediato a una unidad de salud para recibir atención oportuna.

Por otro lado, el IMPAS pone a disposición de la ciudadanía servicios de consulta médica en sus instalaciones ubicadas en calle Cuarta número 2007, colonia Bolívar, en un horario de lunes a jueves de 8:00 am a 7:00 pm y viernes de 8:00 am a 6:00 pm.

Las personas interesadas pueden agendar su cita al número 072, extensión 5495 en el mismo horario.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de promover acciones preventivas y brindar atención oportuna para cuidar la salud de la ciudadanía durante la temporada invernal.