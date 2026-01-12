¿Sabes qué sigue tras ganar el Presupuesto Participativo?

El Gobierno Municipal, informa el proceso a seguir tras darse a conocer los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2026, proceso que permitirá convertir las propuestas ciudadanas en obras y acciones concretas para las colonias y comunidades del municipio.

La coordinadora de Participación Ciudadana, Laura Contreras, explicó que una vez publicada la lista de proyectos ganadores, el Municipio informa a cada una de las dependencias correspondientes cuáles son los proyectos que les toca ejecutar, de acuerdo con su naturaleza.

Posteriormente, se comparte la información con Tesorería Municipal y el área de Planeación, con el objetivo de asegurar que cada proyecto cuente con el presupuesto necesario para su ejecución.

A su vez, se convoca a las y los promoventes para revisar y validar el proyecto final, ya que no se puede iniciar ningún procedimiento de ejecución sin la firma del promovente, lo que garantiza que se respete lo que la ciudadanía votó.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso de acompañar cada proyecto durante todo el proceso de ejecución, para asegurar que las obras y acciones del Presupuesto Participativo 2026 cumplan con las expectativas de la ciudadanía y generen beneficios reales en las comunidades.