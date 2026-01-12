Interesadas 23 personas en ser titulares de la CEDH

El presidente del H. Congreso del Estado de Chihuahua, Guillermo “Memo” Ramírez, informó que el proceso de selección de la persona titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) avanza conforme a lo establecido en la convocatoria pública emitida por el Poder Legislativo.

Detalló que el periodo de registro concluyó ayer a las 23:59 horas, con un total de 23 personas inscritas, de las cuales 14 son mujeres y 9 hombres, reflejando una participación amplia y plural.

Ramírez explicó que, en la siguiente etapa, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) llevará a cabo la revisión de los expedientes, a fin de verificar que las y los aspirantes cumplan con todos los requisitos legales y formales previstos en la convocatoria.

Asimismo, señaló que las entrevistas a las personas aspirantes se tienen programadas para los días 19 y 20 de enero, quedando pendiente que la JUCOPO determine los horarios y el orden de participación, lo cual —precisó— generalmente se define conforme al orden de inscripción, aunque se trata de una decisión que corresponde exclusivamente a dicho órgano colegiado.

El presidente del Congreso estimó que, de acuerdo con el desarrollo del procedimiento, hacia finales del mes de enero el Pleno del Congreso estará en condiciones de votar y designar a la persona que encabezará la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Finalmente, Guillermo Ramírez subrayó que el Congreso del Estado está conduciendo este proceso con total transparencia, apertura y estricto apego a la convocatoria, garantizando certeza, legalidad y máxima publicidad en cada una de sus etapas.“

La designación de la persona titular de la CEDH es un proceso relevante para Chihuahua y se está realizando con responsabilidad, transparencia y respeto pleno a la ley”, concluyó.