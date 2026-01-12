Ahorrar para el retiro ya no será necesario: Elon Musk

fuente: infobae

Durante su participación en el pódcast Moonshots, conducido por Peter Diamandis, el empresario Elon Musk afirmó que, dentro de una o dos décadas, ahorrar dinero para el retiro ya no será necesario.

En el podcast, Elon Musk explicó que la IA transformará por completo la producción, el trabajo y el valor del dinero, al punto de convertir al ahorro para el retiro en un concepto obsoleto.No se preocupen por guardar el dinero para la jubilación dentro de 10 o 20 años.

No importará”, dijo el empresario.Según el empresario, el mundo se dirige hacia un escenario en el que la creación de bienes y servicios será tan barata y abundante que el dinero dejará de ser una preocupación central para las personas.

“La inteligencia artificial será tan poderosa que producirá bienes a costo cero”, dijo Musk. En ese contexto, los humanos ya no necesitarán trabajar para sobrevivir, y podrían recibir lo que denominó como “ingresos altos universales”, una idea que va más allá del concepto de renta básica universal: no se trata solo de subsistencia, sino de bienestar garantizado.

Peter Diamandis, anfitrión del podcast y fundador de la Fundación XPRIZE, coincidió con Musk al afirmar que la inteligencia artificial impulsará la “desmonetización de todo”.

Es decir, que el conocimiento, la mano de obra y hasta la producción se volverán tan accesibles y baratos que dejarán de requerir pagos en los términos actuales.¿De dónde saldrá el dinero en ese futuro sin trabajo?Si las personas no trabajan, ¿cómo se financiarán esos ingresos universales o los servicios garantizados? Elon Musk evitó entrar en detalles sobre la participación del Estado, los impuestos o los modelos de redistribución.

“Si algo de lo que hemos dicho es cierto, ahorrar para la jubilación será irrelevante”, reafirmó Elon Musk.Diamandis intentó aterrizar el escenario ideal descrito por Musk y sugirió que este tipo de sistema sólo podría funcionar si se garantiza el acceso a servicios básicos como vivienda, salud, energía y entretenimiento.

De lo contrario, el supuesto ingreso garantizado sería insuficiente para mantener la estabilidad económica y social.Las declaraciones del magnate no son nuevas. Elon Musk lleva años advirtiendo sobre el avance acelerado de la inteligencia artificial y su impacto en la economía global. En esta ocasión, incluso se atrevió a poner fechas.“Creo que alcanzaremos la inteligencia artificial general en 2026. Estoy seguro de que para 2030, la IA superará la inteligencia de todos los humanos juntos”.¿El trabajo como hobby?

En línea con sus predicciones, Musk también aseguró que en menos de 20 años los humanos ya no tendrán que trabajar, a menos que lo deseen. Comparó el futuro del empleo con un pasatiempo: algo que se elige por gusto, no por necesidad económica.“Si quieres trabajar, es lo mismo que ir a la tienda y comprar algunas verduras, o puedes cultivar verduras en tu patio trasero.

Es más difícil, pero algunos lo hacen porque lo disfrutan”, explicó Musk. Para él, ese será el modelo de ocupación del futuro: trabajar por placer, no por necesidad.

El empresario, que lidera compañías como Tesla, SpaceX y X, ya ha manifestado en ocasiones anteriores que la inteligencia artificial representa tanto el mayor riesgo como la mayor oportunidad para la humanidad.