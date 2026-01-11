Miles marchan y decenas son arrestados en protestas en Minneapolis contra ICE.

BBC

Ana Faguy

Miles de personas se unieron a otra noche de protestas en Minneapolis el sábado, tras la muerte de una mujer que recibió un disparo de un agente de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en la ciudad.

Anteriormente, funcionarios de la ciudad dijeron que 30 personas habían sido arrestadas durante las protestas del fin de semana y que un oficial de policía resultó herido después de que “les arrojaran un trozo de hielo”.

Se han realizado protestas en todo Estados Unidos contra la aplicación de las leyes migratorias después de que Renee Nicole Good, de 37 años, recibiera un disparo en su automóvil el miércoles.

La administración Trump afirmó que el agente que disparó actuó en defensa propia. Las autoridades locales han insistido en que la mujer no representaba ningún peligro.

La gente se reunió en Minneapolis el sábado por la noche a pesar del clima extremadamente frío, mientras que también se produjeron protestas contra ICE en otras partes de Estados Unidos, incluso en Austin, Seattle, Nueva York y Los Ángeles.

La ciudad de Minneapolis dijo el sábado que la “gran mayoría de los miembros de la comunidad se han manifestado pacíficamente”.

El viernes por la noche, la policía de Minneapolis declaró una reunión ilegal cuando los manifestantes se reunieron afuera del Hotel Canopy en la ciudad, donde se creía que se alojaban algunos agentes de ICE.

El departamento de policía de Minneapolis dijo en un comunicado que “varios cientos de personas” asistieron y “algunos individuos forzaron la entrada al hotel a través de un callejón”.

Los videos publicados en línea mostraron a los manifestantes encendiendo luces brillantes en el área, tocando silbatos y golpeando tambores.

La policía dijo que algunos lanzaron hielo, nieve y piedras a los oficiales, vehículos policiales y otros vehículos, pero no se reportaron heridos graves.

Un agente de la ley sufrió heridas leves pero no necesitó atención médica, según CBS News, socio estadounidense de la BBC.