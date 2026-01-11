Caleb Williams y Bears logran remontar y ganar contra Packers.

ESPN

Rob Demovsky and Courtney Cronin

El equipo de Chicago tuvo un tremendo cuarto episodio que los catapultó a una improbable victoria.

Mientras los Bears remontaban un marcador adverso de 21-3 contra los Packers el sábado por la noche, el Soldier Field vibraba.

Los 60,338 asistentes permanecieron de pie durante todo el cuarto periodo y saltaron de sus asientos cuando Chicago protagonizó otra remontada en los últimos minutos para sobrevivir y avanzar a la Ronda Divisional tras una victoria de 31-27.

Los Bears son el cuarto equipo en la historia de la NFL en ganar un partido de playoffs después de ir perdiendo por 15 puntos o más al comienzo del cuarto periodo.

Los únicos puntos de los Bears en la primera mitad llegaron gracias a un gol de campo. Perdían por 18 puntos al descanso, la mayor desventaja al medio tiempo en un partido de playoffs en casa en su historia. Pero Ben Johnson declaró a la transmisión de Prime Video que mantuvo la presión a pesar de los intentos fallidos en cuarta oportunidad porque sabía de lo que eran capaces los Packers en ataque.

También sabía lo que su equipo había logrado para forjar su identidad con varias victorias en el último segundo.

Como ya es costumbre, los Bears hicieron la mayor parte del daño en los momentos finales. Fue suficiente para tomar la delantera a falta de 1:48 para el final, cuando Caleb Williams conectó con DJ Moore para un touchdown de 25 yardas, y la defensiva, que tuvo dificultades en la primera mitad, aguantó para asegurar la victoria.

Actuación más sorprendente: Los Bears lideraron la liga en recuperaciones de balón, pero tuvieron un balance de -2 en pérdidas de balón el sábado. La defensiva de la zona roja de Chicago había sido su único punto fuerte últimamente (Green Bay no anotó en 5 intentos en la Semana 16, Detroit anotó en 1 de 4 intentos en la Semana 18), pero fue superada en la primera mitad cuando Love lanzó tres pases de touchdown fuera de la zona central dentro de la línea de 20 yardas. Los Bears jugaron demasiado en cobertura individual y sufrieron las consecuencias. Sin embargo, la defensa reaccionó en la segunda mitad, obligando a los Packers a despejar en cuatro posesiones consecutivas.

Análisis del desempeño del mariscal de campo: Williams mejoró sus pases largos en la segunda mitad. En la primera, Williams completó solo 2 de 5 pases para 40 yardas y una intercepción en lanzamientos de 15 o más yardas aéreas. En la segunda, Williams arriesgó más con pases largos, completando 7 de 13 para 166 yardas y un touchdown. Las 166 yardas aéreas en pases largos son la mayor cantidad que ha logrado Williams en una mitad en su carrera. Terminó con 24 de 48 pases completados para 361 yardas, dos touchdowns y dos intercepciones. Williams ahora tiene siete series ofensivas ganadoras en el cuarto-cuarto o en tiempo extra esta campaña, empatado con Bo Nix como el que más tiene en la NFL y la mayor cantidad en una temporada para un mariscal de campo de los Bears desde la fusión de 1970 (sus seis anteriores ya eran la mayor cantidad).

Dato a destacar: Chicago es el primer equipo en este siglo en intentar la conversión en cuarta oportunidad cuatro veces en la primera mitad de un partido de playoffs (1 de 4). Cuatro conversiones fallidas en cuarta oportunidad igualan la mayor cantidad de cualquier equipo en partidos de playoffs en este siglo. — Courtney Cronin

¿Qué podemos decir del desempeño del mariscal de campo? ¿Falta de ritmo? ¿Qué falta de ritmo? Después de perderse los últimos dos partidos y medio de la temporada regular, Jordan Love no podría haber estado más preciso al comienzo del partido. Lanzó pases de touchdown en las tres primeras series ofensivas, convirtiéndose en el segundo jugador en la historia de los Packers con tres pases de anotación en la primera mitad de un partido de playoffs. (Lynn Dickey, en un partido de comodines de 1983 contra los Rams, fue el otro).

Actuación más sorprendente: La semana pasada, el coordinador ofensivo de los Packers, Adam Stenavich, no se mostró muy optimista sobre el impacto que el receptor novato Matthew Golden tendría en los playoffs. Sus palabras exactas fueron: “En este momento, con la situación actual del equipo, no va a tener un papel protagónico cuando lleguen los playoffs”. El jugador elegido en la primera ronda aparentemente no le hizo caso. Anotó su primer touchdown como profesional con una recepción y carrera de 23 yardas que puso a los Packers con una ventaja de nueve puntos a falta de 6:36 para el final del partido. Anteriormente, Golden había logrado una recepción de 36 yardas.

Dato clave: En su derrota en tiempo extra contra los Bears en la Semana 16, los Packers no anotaron ni un solo touchdown en sus cinco series ofensivas que llegaron a la zona roja. Esta vez, lograron anotar en sus tres primeras incursiones en la zona roja.

Punto de inflexión: Elijan ustedes cuál de las detenciones en cuarta oportunidad de la defensiva de Jeff Hafley fue la más importante, pero podría haber sido la intercepción de Ty’Ron Hopper en cuarta y una desde la yarda 6 de los Packers, después de que Karl Brooks presionara a Caleb Williams. Ocurrió a falta de 3:11 para el final del tercer cuarto, con Green Bay ganando 21-6. Un touchdown en ese momento podría haber cambiado el partido. En total, los Packers detuvieron a los Bears en 4 de 5 cuartas oportunidades. — Rob Demovsky