Bajan los robos con violencia en viviendas gracias trabajo de la Unidad de Atención al Robo a Casa Habitación.

Como una forma de responder con mayor fuerza a la comunidad chihuahuense en el cuidado y recuperación de su patrimonio, la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) creó la Unidad de Atención al Robo a Casa Habitación, UARC, sumando así la investigación en una corporación básicamente preventiva, lo que ha permitido una baja considerable en robos con violencia a viviendas.

La UARC nació el día primero de marzo de 2021 y está apunto de cumplir apenas 5 años, sin embargo sus logros han sido contundentes al ubicar, detener y desarticular bandas foráneas que han intentado establecerse en la capital para delinquir.

Su gran aliado ha sido la tecnología que forma la Plataforma Escudo Chihuahua, PECUU, que apoya en gran medida su trabajo, como apoya el trabajo de los demás grupos de investigación que integran la Subdirección de Inteligencia y en general a todo el personal operativo.

Su coordinador, el policía tercero Jesús Daniel González Marrufo, reconoce a PECUU por el apoyo importante que reciben a través de analistas, observadores de cámaras y operadores de drones, entre otros, que facilitan el desarrollo de las investigaciones que realizan por su cuenta o en coordinación con áreas afines de la Fiscalía General del Estado.

Gracias a todo este respaldo es que se pueden integrar carpetas de investigación con mayor eficacia para evitar que los probables responsables puedan obtener su libertad y tengan en cambio una sanción ejemplar a su conducta delictiva.

La UARC cuenta actualmente con 13 policías, 5 son mujeres para garantizar un trato digno y apegado a los derechos humanos al hacer revisiones o detenciones de personas de su mismo género.

Su especialización les obliga a la profesionalización constante y su creación ha contribuido a una baja considerable en el delito de robo a casa habitación con violencia.

Entre los trabajos de alto impacto que le ha tocado resolver y sentar un precedente en cuanto a la efectividad de sus investigaciones se encuentran los siguientes:

-El más reciente ocurrió apenas el 21 de diciembre de 2025, cuando se detuvo a 5 hombres de nacionalidad colombiana como probables responsables de un robo cuantioso y secuestro exprés en una vivienda de un fraccionamiento residencial.

-En enero de 2025 hicieron la detención de 2 presuntos responsables de cometer una hora antes, un robo con violencia en una institución bancaria de las avenidas Universidad y División del Norte.

-En junio de 2025 se logró detener a 3 hombres momentos antes de escapar por vía aérea a la ciudad de México, después de robar la caja fuerte con una importante cantidad de efectivo de una vivienda del norte de la ciudad. El arranque de la investigación se dio al identificar mediante PECUU un auto obtenido en una arrendadora del aeropuerto internacional.