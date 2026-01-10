Ofrecerá Conalep cuponera de beneficios de capacitación a sus estudiantes.

La Secretaría de Educación y Deporte, a través del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep) ofrecerá, a partir del semestre que inicia el próximo 16 de febrero, una cuponera virtual de beneficios de capacitación dirigida a sus estudiantes debidamente matriculados.

El director general del subsistema, Omar Bazán Flores, informó que todas y todos los alumnos inscritos en el semestre febrero–julio 2026 serán acreedores a este beneficio, el cual contempla una amplia gama de cursos y certificaciones sin costo, orientados al fortalecimiento de competencias académicas, laborales y profesionales.

La cuponera virtual incluirá acciones que se impartirán de manera mensual y estará disponible para estudiantes que cursen segundo, cuarto y sexto semestre. Durante el mes de enero se ofrecerán los cursos: Word Básico, Herramientas Básicas de Ofimática en el Contexto Laboral, PowerPoint Básico–Intermedio y Excel Básico.

En febrero se impartirán: PowerPoint Intermedio; Excel Intermedio y Word Básico–Intermedio, en marzo Excel Avanzado, Excel Avanzado para el Manejo de Bases de Datos, Excel Aplicado a la Contabilidad y Word Avanzado.

En abril y mayo los cursos de Mejores Prácticas en el Uso de Word, PowerPoint, Outlook e Internet, Funciones de Outlook y Presentaciones Ejecutivas y Control de Almacenes e Inventarios, Calidad en el Servicio y Cultura y Calidad Institucional.

Los meses de junio y julio serán sobre Higiene y Sanidad en la Preparación de Alimentos e Inteligencia Emocional y Mantenimiento de Cerrajería y Pintura en Edificios, Motivación en el Trabajo y Manejo Preventivo y Mecánica de Emergencia.

En agosto Profesionalización Secretarial, Diseño Instruccional de Cursos y Técnicas de Higiene y Limpieza Profesional. En septiembre sobre Las 5S de la Superación Personal y Asertividad.

En octubre: Conceptos Básicos de Protección Civil y Crecimiento Personal Aplicado a la Vida Laboral y en noviembre de Estadística Avanzada y Manejo del Estrés.

En diciembre se impartirá el tema Manejo de Pérdidas y Sinergia Organizacional.

Adicionalmente, las y los estudiantes podrán inscribirse a certificaciones de Certiport, entre las que destacan: IC3 Spark, Inteligencia Artificial Generativa, Inteligencia Artificial en Ciberseguridad e Inglés, las cuales cuentan con reconocimiento a nivel internacional.

El alumnado deberá haber realizado el pago correspondiente a la inscripción, y las fechas de certificación estarán sujetas a la demanda de cada programa. Para el registro en cualquiera de los cursos o certificaciones, las y los interesados deberán acudir al área de capacitación de su plantel.

Con estas acciones, Conalep reafirma su compromiso con la formación integral del alumnado, brindándole herramientas actualizadas que fortalezcan su perfil académico y aumenten sus oportunidades de inserción y desarrollo en el ámbito laboral.