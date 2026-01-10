Estará Destilichadero en 6 colonias del 12 al 17 de enero.

Para evitar acumulaciones de basura de grandes dimensiones en las viviendas, que podría generar plagas o problemas de salud, el Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Servicios Públicos Municipales, informa el calendario del programa Destilichadero, que se realizará en 6 colonias de la capital del 12 al 17 de enero.

El Destilichadero consiste en retirar basura de grandes dimensiones que el camión recolector no puede trasladar, por lo que se pone a disposición de la población un contenedor en un punto fijo en un horario de 9:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

Aunado a ello, se realizan recorridos con perifoneo en los vehículos por los cuadrantes de las colonias que se visiten en la semana para retirar los tiliches, por lo que se pide que dejen estos desechos al pie de banqueta.

Por otra parte, si algún empleado solicita remuneración por la recolección, se invita a reportar al número 072, en un horario de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde de lunes a viernes.

Lunes 12 de enero

Colonia: Deportistas

Cuadrante: Enrique Müller, Unidad Campesina, Dionisio Pérez, Prof. Roberto Saldívar, Av. Homero, Av. Tecnológico

Contenedor: José Gutiérrez y Manuel García García

Martes 13 de enero

Colonia: Ignacio Allende

Cuadrante: Abolición de la Esclavitud, Prolongación Unidad, San Miguel el Grande

Contenedor: María Ana de Unzaga y Libertadores (en parque)

Miércoles 14 de enero

Colonia: Cafetales

Cuadrante: Circuito Universitario, Paseo de las Facultades y Av. Tecnológico

Contenedor: Cafetal Ostuacán y Cuicatlán (en parque)

Jueves 15 de enero

Colonia: Junta de los Ríos

Cuadrante: Río Pánuco, Vialidad Sacramento, Luis Estavillo, H. Colegio Militar

Contenedor: Río Nazas y Río Coatzacoalcos

Viernes 16 de enero

Colonia: Rosario

Cuadrante: 46a, Zubirán, 58a, Vialidad CH-P

Contenedor: 50a y Tamborel

Sábado 17 de enero

Colonia: Las Águilas

Cuadrante: Camino al Campestre, Arkansas, Maryland, Blvd. Ortiz Mena

Contenedor: Alaska y Maryland