Reforma histórica en Chihuahua: Cuauhtémoc Estrada propone que ciudadanos decidan sobre sus regidores.

Con la finalidad de poner fin a la práctica del “dedazo” y promover gobiernos municipales más transparentes y cercanos a la ciudadanía, el coordinador del grupo parlamentario de morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, presentó, mediante Oficialía de Partes del Congreso de Chihuahua, una iniciativa para que las y los ciudadanos del estado puedan elegir directamente a sus regidores. La propuesta también contempla una reducción en el número de regidores, en el estado, pasando de 712 a 360.

La iniciativa plantea ajustes tanto al Código Municipal como a la Ley Electoral del Estado, con el objetivo de establecer reglas claras y equitativas para la designación de estos cargos, un tema que en legislaturas anteriores quedó pendiente y fue aplazado en diversas ocasiones. Estrada destacó la importancia de que el proyecto sea analizado y dictaminado sin demora, recordando que los cambios en materia electoral deben concretarse antes del 1 de julio de 2026.

“Establece no solo la elección directa de regidores, es decir, el derecho de los ciudadanos a determinar quién será elegido “porque actualmente no cuentan con esa facultad”, sino que también define cómo se garantiza la representación proporcional en los cabildos. En la propuesta se contemplan regidores que ganan por mayoría, pero también se respeta la representación proporcional. “Nunca hemos planteado desaparecerla. Al igual que en la propuesta para diputados, la representación proporcional de regidores se asigna a aquellas candidatas y candidatos que no obtuvieron la mayoría en una demarcación, pero lograron los mejores porcentajes”, acotó Estrada Sotelo.

El legislador señaló que el Instituto Nacional Electoral ya realiza trabajos de demarcación municipal y consultas a comunidades indígenas, pero advirtió que estos avances dependen de que el Congreso adopte las reformas legales necesarias. Enfatizó que es fundamental avanzar con la revisión de la iniciativa para que la elección de regidores sea transparente, abierta y verdaderamente representativa de la ciudadanía en todo Chihuahua. “Me parece que ya no se da el tema para seguir pateando la lata; estamos en condiciones, todas las fracciones, para poder establecer estas reglas”, concluyó.