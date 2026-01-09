China, el socio clave de la Venezuela de Nicolás Maduro

fuente: unotv

China se consolidó como el principal socio económico y petrolero de Venezuela durante el gobierno del derrocado presidente Nicolás Maduro, al convertirse en el mayor comprador de su crudo y en un pilar financiero para sostener al Estado venezolano frente a las sanciones de Estados Unidos.

Sin embargo, tras la captura de Maduro y el anuncio de Washington de que asumirá el control de la industria petrolera venezolana, el futuro de la relación entre Pekín y Caracas quedó en incertidumbre.Cuánto petróleo compraba China a Venezuela

China importó alrededor de 400 mil barriles diarios de petróleo venezolano durante el último año, de acuerdo con datos de la firma Kpler.

Ese volumen representó más de la mitad del total de las exportaciones de crudo venezolano, lo que convirtió a Pekín en el principal destino del petróleo del país sudamericano.

Para evadir las sanciones estadounidenses, gran parte de ese petróleo fue transferido de barco a barco en aguas cercanas a Malasia o enviado mediante terceros países.Estas exportaciones fueron un salvavidas económico para el gobierno de Maduro y permitieron sostener el aparato estatal pese a la presión internacional y el descontento interno.