Congreso de Chihuahua exhorta al Ejecutivo Federal a frenar envío gratuito de hidrocarburos a Cuba.

La Diputación Permanente del Congreso de Chihuahua por mayoría de votos, exhortó al Ejecutivo Federal a que se abstenga de donar, subsidiar, entregar o transferir de forma gratuita, el suministro de petróleo o hidrocarburos a la República de Cuba.

La propuesta fue presentada por el diputado de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, quien sostuvo que, en los últimos dos años, el gobierno mexicano, a través de Petróleos Mexicanos y su filial Gasolinas Bienestar, ha incrementado de manera significativa el envío de hidrocarburos hacia el país referido.

Además, agregó que, México ha defendido los envíos bajo justificaciones de “cooperación energética” o “solidaridad histórica” con Cuba, e incluso como apoyo a la estabilidad del sistema eléctrico de la isla, que enfrenta severas crisis de suministro y apagones prolongados. Sin embargo, organismos independientes han documentado que dichos envíos fueron condicionados a precios preferenciales o subsidios, lo que ha generado un impacto financiero directo en la empresa petrolera estatal y ha reavivado el debate sobre la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.

Asimismo, el Congreso de Chihuahua hizo un llamado para que la federación le informe de forma detallada y transparente sobre los acuerdos, contratos o mecanismos mediante los cuales se haya suministrado o transferido petróleo o hidrocarburos a dicho país, precisando los volúmenes, costos, contraprestaciones y los fundamentos jurídicos que sustenten dichas acciones.

Lo anterior dado a que Petróleos Mexicanos se ha rehusado a proporcionar información detallada sobre los pagos recibidos por los envíos, argumentando que las transacciones con Cuba son un “asunto privado” de su filial Gasolinas Bienestar, constituida como empresa mercantil bajo derecho privado.

Es por todo lo antes planteado que se hace el llamado para que México no regale ni subsidie petróleo si no que se haga a precio de mercado, y que el manejo de los recursos energéticos se realice con apego a la Constitución y en beneficio de nuestro país.