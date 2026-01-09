Probabilidad de aguanieve para el lunes: Protección Civil Municipal

El titular de Protección Civil Municipal, Ivan Rivera, alertó que, para este fin de semana, del 9 al 11 de enero, se pronostican mínimas bajo cero por las madrugadas y fresco durante el día, por lo que exhortan a no bajar la guarida y seguir las recomendaciones para evitar enfermedades respiratorias, por lo que hay un 36 por ciento de probabilidad de aguanieve para el lunes.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, para este viernes 9 de enero se prevé una temperatura máxima de 19°C, mientras que la mínima fue de 4°C, con cielo soleado y sin probabilidad de lluvia.

Para el sábado 10, se espera un marcado descenso térmico, con una temperatura máxima de 10°C y mínima de -1°C, condiciones soleadas, vientos moderados y una probabilidad mínima de lluvia. Finalmente, para el domingo 11 de enero, se pronostican máximas de 11°C y mínimas de 0°C, con cielo parcialmente nublado.

Recomendaciones por frío:

Abrígate bien, evita corrientes de aire y cambios bruscos de temperatura.

Ingiere alimentos ricos en vitaminas C y D, y toma abundantes líquidos.

De ser posible, permanece en casa.

No expongas a niñas, niños o personas mayores al frío.

Resguarda a tus mascotas.

No dejes los calefactores encendidos durante la noche.

Ventila los espacios al utilizar calefactores, abriendo las ventanas al menos 10 centímetros.

Verifica las tuberías e instalaciones de gas para evitar fugas.

Protege las tuberías de agua y los tanques de gas.

La Coordinación Municipal de Protección Civil exhorta a la ciudadanía a tomar precauciones, mantenerse informada a través de los canales oficiales y en caso de alguna emergencia, comunicarse al 9-1-1 o por medio de la aplicación Marca el Cambio.