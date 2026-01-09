Puedes pagar tu Predial desde tu vehículo con el 12% de descuento en enero

El Gobierno Municipal, a través de Tesorería, invita a aprovechar el 12 por ciento de descuento en el impuesto Predial que está vigente todo el mes de enero, para personas físicas y morales, así como las distintas maneras en que puedes hacer su pago de forma rápida y fácil.

En las calles Sexta y Mina, se cuenta con tres unidades móviles que funcionan como autopago, esto con el fin de que los ciudadanos hagan su pago sin tener que bajarse de su vehículo, pueden pagar con tarjeta o en efectivo en este espacio. Los autopago están disponibles de manera fija solo en el mes de enero y tiene un horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y los sábados de 8:00 am a 1:00 pm.

Por otra parte, se recuerda que también se cuenta con diversos puntos de pago ubicados al norte, centro y sur de la ciudad; además del pago en línea en la página: https://www.municipiochihuahua.gob.mx/, o vía WhatsApp al 614 120 00 13, en el TesoChat.

Adicional a los puntos de pago y los autopago, los contribuyentes pueden pagar con su estado de cuenta, en los bancos Bancomer, Banamex, Banorte, HSBC, Santander, Scotiabank, Banbajio, Azteca, así como en los establecimientos Oxxo, Alsuper y Smart, en estos dos últimos hay módulos de impresión de estados de cuenta.

Cabe mencionar que, ahora se cuenta pueden pagar de 3 hasta 6 meses sin intereses con tarjetas participantes de forma física o en línea, ya sea en la página del municipio o en el TesoChat.

De igual manera, quienes tengan dudas se pueden comunicar al 072 en las extensiones: 7110, 7115, 7119, 7159, 7188 y 6702.

HORARIOS DE CAJAS EN ENERO

CENTRO

Cajas Tesorería, calle Mina #408, colonia Centro.

Horarios de 7:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

Tesorería Plaza de Armas (Edificio Eloy S. Vallina), avenida Independencia y calle Victoria, colonia Centro.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

Consejo de Urbanización Municipal (CUM) calle Cuarta #3610, esquina con calle Ochoa, colonia Santa Rosa.

Horario de 8:00 am a 2:00 pm de lunes a viernes.

NORTE

Alsuper Nogales, local 6 (a un costado de la tienda) Avenida Cristóbal Colón, equina con Circuito Universitario local #6.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

Parque Fundadores, (antes Huerta Legarreta) calle Miguel Barragán y Portugal, Kiosco Cibernético.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

Comandancia de Seguridad Pública Norte, Avenida Homero #500.

Abierta 24 horas, de lunes a domingo.

Módulo de Atención COESVI, avenida De las Industrias esquina con avenida Dostoievski.

Horario de 8:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes

SUR

Desarrollo Urbano, calle Presa Chuvíscar #1108.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

Comandancia de Seguridad Pública Sur, Avenida Pacheco #8800.

Abierta 24 horas, de lunes a domingo.

Rastro TIF, Periférico Lombardo Toledano #13401.

Horario de 8:00 am a 3:00 pm de lunes a viernes.

Relleno Sanitario, kilómetro 7.5 Carretera Aldama.

Horario de 7:00 am a 6:00 pm de lunes a sábado.

Asociación Ganadera, kilómetro 8.4 Carretera a Cuauhtémoc.

Horario de 8:30 am a 3:00 pm de lunes a viernes y sábados de 9:00 am a 1:00 pm.

Villa Juárez, calle 3ª y 16 de septiembre s/n.

Horario de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes y sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

También pueden pagar en las tiendas OXXO, en todas las sucursales.

Si no cuentan con su recibo de pago, pueden solicitar impresión de estados de cuenta y pagar en:

SMART

Smart Nogales: Av. de las Industrias No. 3300, Sergio de la Torre Hernández I Etapa, Quintas Carolinas, 31136

Smart Arcos: Mina del Parral 17113, Villas del Real 111 Etapa, 31137

Smart La Villa: Ave. Tecnológico #8503, Tierra y Libertad, 31126

Smart Sendero: Ave. De las Industrias, Complejo Industrial Chihuahua, 31136

Smart Plaza del Sol: Perif. de la Juventud #3301. Puerta de Hierro, 31207

Smart Saucito: Av Francisco Villa 5701, El Saucito, 31110

Smart Fuentes Mares: Blvd. Fuentes Mares 1000 Esquina Con Melchor Ocampo, 31050, Chihuahua

Smart El Capitán: Blvd. Jase Fuentes Mares 1000, Santa Rosa, 31350

Smart Vistas Del Norte: Ave. Río Danubio “Madre Teresa de Calcuta” 1227, Fracc. Riberas del Sacramento III Etapa IV, 31184

ALSUPER

Alsuper Leones: Periférico Ortiz Mena, 31206

Alsuper Vallarta: Av. Vallarta 5409, Granjas,

Alsuper Fuentes Mares: Av. Nueva España 3405, Rancheria Juarez, 31064

Alsuper Arboledas: Av. Francisco Villa 4905, Arboledas I Etapa, 31110

Alsuper El León: Carretera Aldama

Alsuper Independencia: Bulevar Jose Fuentes Mares 200, Santa Rosa, 31350

Alsuper Rejón: Av. Pról. Teófilo Borunda 11405, 31223

Alsuper Equus Ave. Equus 8810, 31309.