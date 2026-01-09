Inician clases Segunda Generación de Licenciaturas para Policías Municipales

Con la finalidad de seguir impulsando la profesionalización de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como para personal administrativo, inició la Segunda Generación de Licenciaturas, acciones estratégicas para la mejora continua del servicio policial.

En esta nueva generación se imparten las licenciaturas en: Alta Dirección y Tecnología Policial y Alta Dirección en Administración de Emergencias, bajo programas académicos diseñados para responder a los retos que demanda la seguridad ciudadana.

En total se suman nueve tetramestres con una duración de tres años, periodo en el que asistirán los días jueves, viernes y sábados, de manera presencial sin desatender sus labores de servicio en beneficio de las familias chihuahuenses.

Martha Moctezuma, subdirectora de formación de la dirección, celebró el compromiso del alcalde Marco Bonilla, para apoyar en la formación académica de la policía en la capital.

“Estas licenciaturas le dan oportunidad al personal tanto operativo como administrativo de la dirección de seguridad pública de poderse superar y poder crecer son nueve tetramestres tres años de los que estarán asistiendo jueves y viernes por la tarde, sábados en la mañana, de manera presencial y con diferentes materias, cada una de sus clases, son elementos que están muy interesados en querer seguir desarrollándose”, refirió.