Nancy “La China” Frías encabeza el primer “Menudo en tu Colonia” en El Porvenir

En un ambiente de cercanía, convivencia y diálogo directo, la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), Nancy “La China” Frías, realizó el primer encuentro comunitario “Menudo en tu Colonia” en la colonia El Porvenir, donde más de 100 personas acudieron para compartir alimentos, expresar sus inquietudes y fortalecer el vínculo entre ciudadanía y representación legislativa.Vecinas y vecinos de la colonia El Porvenir se reunieron para participar en esta actividad que tiene como objetivo principal generar espacios de participación ciudadana, promover la escucha activa y mantener un contacto permanente con las familias chihuahuenses, fuera de los esquemas tradicionales de atención.El evento permitió a la diputada conocer de primera mano las principales necesidades de la colonia, así como dialogar directamente con adultos mayores, jóvenes, madres y padres de familia, quienes compartieron sus experiencias y propuestas para mejorar su entorno.

Durante su mensaje, Nancy Frías destacó que este tipo de actividades forman parte de una nueva forma de hacer política, basada en la cercanía, la presencia en territorio y la atención directa a las causas ciudadanas

.“Hoy estamos aquí porque creemos en una política cercana, humana y de territorio. Salir a las colonias, sentarnos a la mesa con la gente y escucharlos es la base para tomar mejores decisiones y legislar con sentido social”, señaló la diputada.

Asimismo, subrayó que “Menudo en tu Colonia” será un programa permanente que se llevará a distintas colonias del distrito, con el propósito de fortalecer la participación ciudadana y generar confianza entre autoridades y sociedad.

“El Menudo en tu Colonia no es solo venir a compartir un platillo tradicional, es abrir un espacio de diálogo, de confianza y de trabajo conjunto.

Aquí no hay discursos lejanos, aquí hay compromiso real con las familias y con cada colonia que visitamos”, afirmó Nancy “La China” Frías.

Las y los asistentes reconocieron la iniciativa como una oportunidad para ser escuchados y convivir de manera directa con su representante, destacando la importancia de que este tipo de encuentros se realicen de forma constante y cercana.

Con una nutrida asistencia de más de 100 personas, este primer encuentro marca el inicio de una serie de actividades comunitarias que buscan fortalecer el tejido social, promover la organización vecinal y consolidar una agenda legislativa construida desde el territorio.

Nancy “La China” Frías reiteró su compromiso de continuar recorriendo las colonias, manteniendo un diálogo abierto con la ciudadanía y trabajando desde el Congreso del Estado para impulsar iniciativas que respondan a las necesidades reales de la población.

Con acciones como “Menudo en tu Colonia”, la diputada refrenda su convicción de que la política se construye en la calle, escuchando y acompañando a la gente, y no solo desde el escritorio.