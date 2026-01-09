Regreso a clases se mantiene pese a bajas temperaturas

Este viernes, el subsecretario de Educación Básica, Arturo Parga Amado, informó que el regreso a clases en el estado se mantiene conforme a lo programado, pese a los reportes de bajas temperaturas registrados en los últimos días.

El funcionario precisó que no existe ninguna indicación extraordinaria para suspender actividades escolares y que únicamente en el caso de estudiantes que presenten alguna enfermedad, la asistencia quedará a consideración de los padres de familia.

“Continúa en pie, no tenemos nada extraordinario; hemos estado al pendiente de los pronósticos que se están manejando”, señaló Parga Amado.

Asimismo, dio a conocer que este próximo lunes el personal docente se presentará en los planteles educativos para recibir a los alumnos en el regreso a clases. En total, retornarán a las aulas 661 mil 335 estudiantes distribuidos en 5 mil 035 planteles de Educación Básica en todo el estado.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), los días 30 de enero, 27 de febrero, 27 de marzo, 29 de mayo y 26 de junio se realizarán las sesiones del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que no habrá clases para el alumnado en esas fechas.

Además, se contempla la suspensión de labores el 2 de febrero por el Aniversario de la Constitución; el 16 de marzo, con motivo del Natalicio de Benito Juárez; el 1 y 5 de mayo, por el Día del Trabajo y la Conmemoración de la Batalla de Puebla, así como el 15 de mayo por el Día del Maestro.

Finalmente, se informó que el ciclo escolar 2025-2026 en Educación Básica concluirá el 15 de julio para los estudiantes, mientras que el personal docente y administrativo finalizará actividades el 17 de julio.