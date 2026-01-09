Detienen a secretaria particular de Carlos Manzo

fuente: MILENIO

Este viernes fue detenida Yesenia ‘N’, quien fuera secretaria particular de Carlos Manzo, ex alcalde de Uruapan asesinado, y de Grecia Quiroz, viuda y actual edil del municipio ubicado en Michoacán.

La aprehensión es debido a las investigaciones relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo durante un evento público.

La Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Yesenia Méndez Rodríguez, secretaria particular de Carlos Manzo Rodríguez, al existir evidencia de que filtró información sobre los movimientos del edil independiente a los integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que planearon el asesinato del edil.

Una fuente de la FGE confirmó que Yesenia Méndez fue detenida con un hombre, a través de un operativo desplegado en el municipio de Uruapan, donde hasta ayer se desempeñaba también como secretaria particular de Grecia Quiroz García, actual alcaldesa y viuda de Carlos Manzo

