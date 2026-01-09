Llama Gobierno a fortalecer canales diplomáticos con EU

Ante recientes declaraciones del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, relacionadas con una posible intervención de ese país en acciones contra cárteles mexicanos, el secretario general de Gobierno del Estado, Santiago de la Peña Grajeda, señaló la importancia de reforzar el diálogo y la cooperación institucional entre ambas naciones.

El funcionario subrayó que cualquier decisión en materia de política exterior corresponde exclusivamente al Gobierno federal, al tratarse de una facultad constitucional. En ese sentido, recordó que es la Presidencia de la República, con la participación y supervisión del Senado, la instancia responsable de conducir las relaciones internacionales del país.

De la Peña Grajeda consideró que el escenario actual exige una postura diplomática firme y coordinada, especialmente en temas de seguridad, a fin de preservar la soberanía nacional y, al mismo tiempo, mantener una relación bilateral funcional con el gobierno estadounidense.

Asimismo, hizo un llamado a los integrantes del Senado para que orienten sus esfuerzos a consolidar acuerdos y mecanismos de cooperación que generen beneficios concretos para la población, particularmente en los estados fronterizos.

Finalmente, reiteró que Chihuahua mantiene disposición para colaborar en el marco de sus atribuciones, siempre respetando los canales legales y diplomáticos establecidos entre ambos países