Convoca Congreso a participar en “Chihuahuense Destacada 2026”

La Comisión de Igualdad, en coordinación con el Instituto Chihuahuense de las Mujeres (ICHMUJERES) del Gobierno del Estado, emitió la convocatoria para el reconocimiento “Chihuahuense Destacada 2026”, con el objetivo de visibilizar y reconocer la trayectoria, aportaciones y compromiso social de mujeres chihuahuenses sobresalientes.

Este reconocimiento está dirigido a mujeres chihuahuenses y consiste en la entrega de una obra artística o placa conmemorativa, así como un estímulo económico de 27 mil 500 pesos, otorgado a cada una de las ganadoras.

La convocatoria contempla seis categorías:

-“Aurora Reyes”, para mujeres con trayectoria destacada en las bellas artes.

-“Guadalupe Sánchez de Araiza”, para quienes se hayan distinguido en obras asistenciales y trabajo comunitario.

-“María Esther Orozco Orozco”, dirigida a mujeres destacadas en el campo científico.

-“María Edmée Álvarez”, para aportaciones relevantes en las ciencias sociales y humanísticas.

-“Bertha Chiu Núñez”, para trayectorias sobresalientes en la disciplina deportiva.

-“Diana Álvarez Ramírez”, para mujeres que hayan destacado por su lucha feminista a favor de los derechos humanos de las mujeres.

Durante la presentación, la diputada Irlanda Márquez dijo que es un día muy importante porque no solo se anuncia una convocatoria, “hoy venimos a decir que en Chihuahua el talento de las mujeres merece ser reconocido, Chihuahua es tierra de mujeres que crean, que cuidan, que investigan, que luchan, que compiten y sobre todo, que transforman. Mujeres que han abierto caminos donde no los había, mujeres que han sostenido comunidades enteras con su trabajo, su conocimiento y su valentía”, por lo que invitó a los medios de comunicación a hacer difusión de esta convocatoria.

La directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Mónica Meléndez agradeció a quienes hacen posible este certamen tan importante para las chihuahuenses. “Estar aquí también es decirle a las niñas y a las jóvenes de Chihuahua, que sus sueños son posibles, que su talento importa y que su voz tiene un lugar en este estado”, expresó la directora.

El periodo de registro estará abierto del 15 de enero al 16 de febrero, hasta las 15:00 horas, a través del micrositio que se habilitará en la página oficial del Congreso del Estado de Chihuahua: www.congresochihuahua.gob.mx.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden comunicarse a los teléfonos 800 220 6848 o 614 412 32 00 ext. 25153, o al correo electrónico monicasaentz@gmail.com

En el evento estuvieron presentes la presidenta de la comisión legislativa, diputada Irlanda Márquez Nolasco, a quien le acompañaron las diputadas Joceline Vega Vargas, Leticia Ortega Máynez (vocales), y María Antonieta Pérez Reyes; la directora de Finanzas del Congreso del Estado, Flor Quezada; la titular de la Unidad de Igualdad de Género del Poder Legislativo, Ivonne Salazar Morales; la directora del Instituto Municipal de las Mujeres de Chihuahua, Mónica Meléndez Ramírez, así como la directora de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lizeth Porras Pérez.