Destinará Municipio más de 40 mdp para equipamiento y obras en zona rural

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Rural, destinará 40 millones de pesos este año 2026 para equipar hogares de la zona rural con distintos artefactos para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Con dicha inversión, también se plantea el equipamiento de pozos con paneles solares, implementar proyectos para el cuidado del agua para el suministro y mantenimiento de sistemas de riego, así como reforestaciones en las obras que se realicen.

Asimismo, se busca realizar obras de infraestructura como la rehabilitación de caminos, las clínicas, vados, canchas, salas de velación, contenedores de basura, equipamiento de salones de usos múltiples, así como también se busca adquirir maquinaria y apoyar a los productores con insumos para el mantenimiento de sus animales.

El Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la zona urbana y rural de la ciudad, con obras que mejoren la calidad de vida de los habitantes.