Alerta vial, Municipio dará mantenimiento en bajo puente del Periférico de la Juventud

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, realizará limpieza y pintura en el bajo puente ubicado en el cruce del Periférico de la Juventud y la avenida Politécnico Nacional, labores que comprenderán a partir de la noche del lunes 12 de enero, hasta el viernes 6 de febrero, por lo que exhortan a circular con precaución ya que se cerrará un carril.

Para mejorar la imagen urbana y reforzar la seguridad vial en esta vialidad, se realizarán dichas intervenciones en dos horarios: de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y de lunes a jueves de 22:30 a 4:00 horas.

En una primera etapa, los trabajos se concentrarán en el carril derecho con sentido de sur a norte. Personal de la Dirección de Mantenimiento Urbano permanecerá en el sitio, debidamente uniformado y con el equipo necesario para garantizar condiciones seguras de circulación.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones, respetar la señalización preventiva y planear sus traslados con anticipación durante el periodo de trabajos.

Estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento de infraestructura urbana para ofrecer espacios más seguros, funcionales y ordenados a las y los habitantes de Chihuahua Capital.