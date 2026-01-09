HomeLocalAlerta vial, Municipio dará mantenimiento en bajo puente del Periférico de la Juventud
Alerta vial, Municipio dará mantenimiento en bajo puente del Periférico de la Juventud

Michelle Mtz

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, realizará limpieza y pintura en el bajo puente ubicado en el cruce del Periférico de la Juventud y la avenida Politécnico Nacional, labores que comprenderán a partir de la noche del lunes 12 de enero, hasta el viernes 6 de febrero, por lo que exhortan a circular con precaución ya que se cerrará un carril.

Para mejorar la imagen urbana y reforzar la seguridad vial en esta vialidad, se realizarán dichas intervenciones en dos horarios: de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas y de lunes a jueves de 22:30 a 4:00 horas.

En una primera etapa, los trabajos se concentrarán en el carril derecho con sentido de sur a norte. Personal de la Dirección de Mantenimiento Urbano permanecerá en el sitio, debidamente uniformado y con el equipo necesario para garantizar condiciones seguras de circulación.

El Gobierno Municipal exhorta a la ciudadanía a extremar precauciones, respetar la señalización preventiva y planear sus traslados con anticipación durante el periodo de trabajos.

Estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento de infraestructura urbana para ofrecer espacios más seguros, funcionales y ordenados a las y los habitantes de Chihuahua Capital.

