Abren convocatoria para el Consejo Ciudadano de Transparencia y Rendición de Cuentas

La convocatoria para postularse al Consejo Ciudadano de Transparencia y Rendición de Cuentas del Municipio de Chihuahua inició el 5 de enero de 2026 y permanecerá abierta hasta el 16 de febrero de 2026.

Amelia Martínez, titular de la Coordinación de Transparencia y Gobierno Abierto, informó que, con fundamento en los artículos 38 y 39 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Chihuahua, se convoca a la ciudadanía en general a participar en este órgano de consulta y vigilancia.

“Queremos que la ciudadanía participe y ayude a vigilar las decisiones de la ciudad. Únete al Consejo Ciudadano de Transparencia y Rendición de Cuentas y sé parte de un gobierno más claro y cercano”, expresó.

El Consejo está integrado por cinco ciudadanos representantes de la sociedad civil y cuatro funcionarios públicos de la administración municipal, quienes son: la o el regidor que preside la Comisión de Transparencia; la o el presidente del Comité de Transparencia; la o el titular del Órgano Interno de Control; y la o el titular de la Coordinación de Transparencia y Gobierno Abierto, quien funge como responsable de la Secretaría Técnica del Consejo.

Para garantizar la continuidad de los trabajos, las consejerías ciudadanas se renuevan de manera escalonada una vez concluido su periodo. En esta ocasión, se llevará a cabo la renovación de tres consejerías ciudadanas, con una duración de tres años, además de la designación de cinco suplencias.

La participación de los consejeros ciudadanos es de carácter consultivo y honorífico, por lo que no forman parte del Ayuntamiento ni de las dependencias o entidades de la administración pública municipal, ni podrán asumir funciones que constitucional o legalmente correspondan al Ayuntamiento o a la Administración Pública Municipal.

Las propuestas deberán entregarse en formato físico en el Edificio del Real, segundo piso, ubicado en calle Victoria #102, colonia Centro, Chihuahua, Chih., en un horario de lunes a jueves de 8:30 a 15:30 horas, y viernes de 8:30 a 14:00 horas.

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse a través del código QR o en el siguiente enlace:

👉 https://forms.gle/3Ru46rjK9NrmuGr6A