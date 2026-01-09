Inicia Gobierno del Estado última etapa de rehabilitación del Colector Dren Laguna Seca en Delicias.

El Gobierno del Estado, a través de la Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS), y la empresa Ecogas, inició la última etapa de la rehabilitación del Colector del Dren Laguna Seca, una obra clave para el sistema de alcantarillado sanitario en el municipio de Delicias.

Los trabajos se ejecutarán sobre la avenida 8ª Norte, entre Río Chuvíscar Norte y Río San Pedro Norte, donde se sustituirán 660 metros lineales de tubería con una inversión de 8.4 millones de pesos, en beneficio directo de más de 55 mil habitantes.

Durante el arranque, el director ejecutivo de la JCAS, Mario Mata, señaló que la infraestructura hidráulica es una prioridad para el Estado, ya que contribuye al desarrollo urbano, la seguridad y la calidad de vida de la población.

Por su parte, el director ejecutivo de la JMAS Delicias, Juan Carlos Velasco, dijo que esta obra mejorará la capacidad del drenaje sanitario y ayudará a prevenir afectaciones en temporada de lluvias.