Alerta Protección Civil por paso de segunda tormenta invernal de la temporada este fin de semana.

Se espera que ocasione bajas temperaturas en gran parte del territorio estatal, así como nevadas y lluvia engelante en la zona montañosa.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta ante el paso de la segunda tormenta invernal de la temporada por territorio chihuahuense, cuyos efectos se podrían sentir a partir de este fin de semana.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dicho fenómeno generará ambiente muy frío a gélido y rachas muy fuertes de viento, además de probabilidad de caída de nieve o aguanieve y lluvia engelante en la zona montañosa de la entidad.

Este sábado se esperan heladas en la Sierra Tarahumara, además de rachas de hasta 55 kilómetros por hora (km/h) en Guachochi y de 45 km/h en las regiones oeste y suroeste. Habrá temperaturas mínimas de hasta -9°C en Temósachic y de -7 °C en Madera, Bocoyna y Guachochi.

Para el domingo 11 y lunes 12 habrá lluvias aisladas a dispersas en el sur, suroeste y sureste, y durante la noche probable caída de nieve o aguanieve en Temósachic, Ocampo, Bocoyna, Carichí, Guachochi, Balleza, Nonoava, Cuauhtémoc y Chihuahua.

Ante dichas condiciones, la CEPC llamó a la población a extremar precauciones para prevenir accidentes y afectaciones a la salud.

Sugirió además utilizar ropa y calzado adecuado, vestir con ropa gruesa y mantener especial cuidado con adultos mayores, niñas, niños y mujeres embarazadas.

Para evitar contagios por enfermedades respiratorias, cubrirse boca y nariz con bufanda para no respirar aire frío y evitar el uso de anafres dentro de las viviendas, ya que pueden acumular residuos y gases nocivos.

Ante el posible congelamiento del pavimento y la presencia de ráfagas de viento en la carretera, es necesario conducir con extrema precaución.

En caso de alguna contingencia llamar al 9-1-1 o acudir al Centro de Salud más cercano.