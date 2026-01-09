Invita Educación a verificar el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios en planteles escolares.

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD), a través del Departamento de Certificación, Incorporación y Control Escolar, exhorta a la ciudadanía a verificar que los programas académicos que se ofrecen en los distintos niveles educativos y planteles de la entidad cuenten con el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE).

La titular del departamento, Fátima Baeza, destacó la importancia de que las instituciones educativas cuenten con la autorización o el reconocimiento oficial de sus estudios, en apego al artículo 141 de la Ley General de Educación.

Agregó que esta verificación brinda certeza jurídica a quienes cursan sus estudios, al garantizar que el plantel esté formalmente incorporado y cumpla con la normativa vigente.

Indicó que, si un plantel no cuenta con RVOE, los estudios realizados carecen de validez oficial, por lo que no se acredita el nivel cursado y se pone en riesgo la continuidad académica, así como la inversión realizada por las familias.

Para facilitar este proceso, la SEyD pone a disposición diversos mecanismos de consulta para confirmar que las instituciones educativas cuenten con el reconocimiento correspondiente.

Las verificaciones pueden realizarse en los sitios oficiales https://seech.gob.mx/estadistica/ y https://sirvoes.sep.gob.mx/sirvoes/mvc/consultas, o bien comunicándose al teléfono (614) 429-33-00, extensiones 24795, 24804, 24805, 24806 y 24812 en Chihuahua, y a la extensión 55447 en Ciudad Juárez.

Asimismo, se invita a quienes van a efectuar o ya realizaron un examen único para acreditar el nivel de Educación Media Superior, a consultar los sitios oficiales de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) https://dgair.sep.gob.mx/instituciones_evaluadoras

y del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) https://ceneval.edu.mx/

, con el fin de corroborar que las instituciones evaluadoras cuenten con reconocimiento oficial.