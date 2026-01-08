Senado de EU busca ‘frenar’ a Trump con Venezuela

fuente:Reuters

El Senado de Estados Unidos debe considerar el jueves una resolución que impediría al presidente Donald Trump tomar más acciones militares contra Venezuela sin autorización del Congreso, y sus partidarios dijeron que la medida podría aprobarse en una votación reñida.

Días después de que las fuerzas estadounidenses capturaran al presidente venezolano Nicolás Maduro en una dramática redada militar en Caracas, los senadores votarán sobre la última de una serie de medidas de poderes de guerra introducidas desde que la administración aumentó la presión militar sobre el país con ataques a barcos frente a sus costas en septiembre.

Los republicanos han bloqueado todas las medidas, pero la última votación fue de tan solo 49 a 51, cuando dos senadores del partido de Trump se unieron a los demócratas para respaldar una resolución en noviembre. Funcionarios de la administración habían informado a los legisladores en ese momento que no planeaban un cambio de régimen ni ataques en territorio venezolano.

Tras la captura de Maduro, algunos legisladores han acusado a la administración de engañar al Congreso, incluidos demócratas públicamente y algunos republicanos tras bastidores. El partido de Trump tiene una mayoría de 53-47 escaños en el Senado.

“Hoy hablé con al menos dos republicanos que no votaron previamente a favor de esta resolución y que están pensándola”, dijo el senador Rand Paul, republicano de Kentucky que copatrocina la resolución, en una conferencia de prensa antes de la votación. “No puedo garantizarles cómo votarán, pero al menos dos están pensándolo y algunos de ellos están hablando públicamente sobre sus dudas al respecto”, dijo Paul, hablando junto al senador demócrata Tim Kaine de Virginia, otro líder de la resolución.

Obstáculos por delante

La aprobación del Senado sería una victoria significativa para los legisladores que han estado impulsando la cuestión de los poderes de guerra. Pero para convertirse en ley, la resolución tendría que ser aprobada por la Cámara de Representantes liderada por los republicanos y sobrevivir al esperado veto de Trump, lo que requeriría mayorías de dos tercios en ambas cámaras.

Los legisladores reconocieron los obstáculos, pero señalaron que algunos republicanos podrían desconfiar de una campaña prolongada y costosa de cambio de régimen en Venezuela. El miércoles, Trump declaró en su sitio web Truth Social que quería que el presupuesto militar estadounidense aumentara de 1 billón a 1.5 billones de dólares.

Kaine señaló que las fuerzas estadunidenses han estado atacando barcos venezolanos durante meses y mencionó la declaración de Trump de que Estados Unidos “controlaría” Venezuela, así como las confiscaciones de petróleo venezolano, diciendo: “Esta no es una operación de arresto quirúrgico de ninguna manera”.

La Constitución de Estados Unidos exige que cualquier presidente obtenga la aprobación del Congreso antes de lanzar una operación militar prolongada.

Los senadores que se oponen a la resolución sobre poderes de guerra afirman que la captura de Maduro es una operación policial, no una acción militar. Maduro enfrenta un juicio en un tribunal estadounidense por cargos de drogas y armas, de los cuales se ha declarado inocente. También afirman que Trump tiene derecho, como comandante en jefe, a lanzar acciones militares limitadas que considere necesarias para la seguridad nacional.