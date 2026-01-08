La inflación en México se desacelera

fuente:eleconomista

La inflación de México mantuvo su ritmo de desaceleramiento y cerró diciembre de 2025 en 3.69 por ciento, aunque el índice subyacente continuó por encima de la meta oficial, reforzando las perspectivas de que el Banco de México (Banxico) podría pausar su ciclo de recortes a la tasa clave de interés.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.28 % respecto a noviembre, con lo que la inflación general anual se ubicó en 3.69 por ciento. En el mismo mes de 2024, la inflación mensual fue de 0.38 % y la anual de 4.21 %.

El Inegi detalló que el índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles aumentó 0.41 % a tasa mensual. Al interior de éste, los precios de las mercancías subieron 0.33 % y los de servicios, 0.48 por ciento.

En tanto, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.16 por ciento. Dentro de este, los precios de los productos agropecuarios bajaron 0.66 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno incrementaron 0.24 %.

Productos que subieron de precio en diciembre de 2025

En el último mes del 2025, los productos y servicios que más subieron de precio y con ello influyeron en la inflación fueron:

Tomate verde, con un aumento del 27.01%.

Transporte aéreo, con un incremento del 19.89%.

Servicios turísticos en paquete, con una alza del 5.23%.

Vino de mesa, con una subida del 4.80%.

Autobús foráneo, con un aumento del 2.14%.

Productos que bajaron de precio en diciembre de 2025

En contraste, los productos y servicios que redujeron sus precios en diciembre de 2025 fueron:

Papaya, con una disminución del 10.77%.

Calabacita, con una baja del 8.38%.

Chile serrano, con una reducción del 6.90%.

Plátanos, con un decremento del 4.16%.

Huevo, con una disminución del 4.11%