América suma su tercer refuerzo: Aarón Mejía

Las Águilas del América sumaron a su tercer refuerzo para el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Este miércoles confirmó las altas de Fernando Tapia y minutos después, la de Aarón Mejía, procedente de los Xolos de Tijuana.

Fernando Tapia regresa al Nido para ser el tercer portero de Las Águilas, con la mira puesta en ser tomado en cuenta para suplir a Luis Ángel Malagón, quien dejará al América para, posiblemente, incorporarse con la Selección Mexicana.

Fernando Tapia inició en las categorías inferiores del América. Después militó en los Venados FC. En el máximo circuito defendió los escudos de Querétaro y Tigres. Fue parte del plantel de la Selección Mexicana Sub23 que consiguió la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Por su parte, Aarón Mejía reforzará la defensa. El originario de Culiacán, Sinaloa, es canterano de los Xolos, tiene 24 años y debutó en la Liga MX en septiembre de 2023, en la jornada 7, cuando enfrentaron al Puebla, bajo las órdenes de Miguel ‘Piojo’ Herrera.

Desde su debut, el defensor de perfil diestro expresó su deseo de trascender con Xolos y con la Selección Mexicana. Ahora, con América, meterá presión a Kevin Álvarez.

El lateral derecho disputó 13 partidos con Xolos en el Clausura 2026 y seis en el Apertura 2025.

Hace unos días, América anunció el fichaje del brasileño Rodrigo Dourado.

América debutará en el Clausura 2026 el próximo viernes, cuando visite a los Xolos de Tijuana en el Estadio Caliente.