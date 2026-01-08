Presenta Marco Bonilla proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2026

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, presentó en rueda de prensa los 101 proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2026, resultado de la votación ciudadana realizada los días 29 y 30 de noviembre de 2025.

Para esta edición se destinará una inversión histórica de 333 millones de pesos, la más alta desde la implementación de este ejercicio en 2022, lo que reafirma el compromiso del Gobierno Municipal con la participación ciudadana y la toma de decisiones comunitarias.

La distribución de los recursos quedó de la siguiente manera:30% para obras y servicios públicos.

26% para actividades deportivas, recreativas y culturales.18% para infraestructura urbana.17% para infraestructura en instituciones educativas.El alcalde recordó que la Ley de Participación Ciudadana del Estado establece que los ayuntamientos deben destinar al menos el 5% de su presupuesto a este mecanismo; sin embargo, el Municipio de Chihuahua asigna el 6%, con el objetivo de fortalecer la participación de la ciudadanía, alcanzando así el monto total de 333 millones de pesos para 2026.

Entre las obras más destacadas se encuentran proyectos de pavimentación en la zona rural, la construcción de un campo de béisbol en el Ejido Ocampo, Distrito 18, la iluminación del asentamiento indígena El Oasis, así como la creación de un Centro de Adopción Animal en la colonia Quintas Carolinas.

Con estos proyectos, el Gobierno Municipal busca atender necesidades prioritarias en distintos sectores de la ciudad, impulsando el desarrollo social, urbano y comunitario con la participación directa de las y los chihuahuenses