Abrirán refugios temporales las 24 horas este fin de semana por bajas temperaturas

El Gobierno Municipal, a través del DIF y la Coordinación Municipal de Protección Civil, informa que, ante las bajas temperaturas donde pronostican mínimas de hasta -3°C para este fin de semana, del 9 al 11 de enero, se mantendrán habilitados las 24 horas los refugios temporales para resguardar a las personas que lo necesiten.

Los refugios se encuentran ubicados en dos puntos estratégicos de la ciudad. El primero se localiza en el Centro Comunitario Mármol III, sobre la calle Eusebio Castillo, al sur de la ciudad; y el segundo en el CEDEFAM El Porvenir, al norte, en la calle Villa de Dolores.

Ambos espacios se encuentran debidamente acondicionados para ofrecer un lugar seguro durante la noche y el día, contando con baños y regaderas, alimentos y bebidas calientes, así como áreas separadas para hombres, mujeres o especial para familias completas.

Asimismo, se brindará atención médica en caso de que alguna persona lo requiera.El Gobierno Municipal hace un llamado a la ciudadanía para que, si se detecta a alguna persona en situación de calle expuesta a las bajas temperaturas, se realice el reporte inmediato al 9-1-1, con el fin de que elementos de la Policía Municipal puedan acudir, ofrecer apoyo oportuno y resguardar su integridad.

Estas acciones forman parte de las medidas preventivas implementadas para proteger a la población durante la temporada invernal.