Escucha Mario Vázquez a familias de la colonia Rubio; entrega apoyos

El senador del PAN por Chihuahua, Mario Vázquez, realizó una visita a la colonia Rubio, en la capital del estado, donde convivió con familias chihuahuenses en un ambiente de diálogo directo y cercanía, reafirmando su compromiso de escuchar de viva voz los retos y necesidades de la ciudadanía.

El legislador destacó que el contacto directo con la gente es fundamental para impulsar soluciones reales desde el Senado, basadas en la realidad cotidiana de las familias de Chihuahua.

“Escuchar a las y los chihuahuenses es la base para legislar mejor y para defender desde el Senado lo que verdaderamente importa: el bien de nuestras familias”, expresó.

Durante la jornada también se celebró el Día de Reyes, en una jornada llena de alegría para niñas y niños, con la entrega de juguetes, quebrado de piñatas y compartiendo la tradicional rosca, fortaleciendo los lazos comunitarios y el espíritu de unidad.

Asimismo, Mario Vázquez agradeció el respaldo de la gobernadora Maru Campos Galván, gracias al cual fue posible la entrega de apoyos alimentarios con lo que se contribuye directamente a la economía familiar y que refleja el compromiso del Gobierno del Estado con quienes más lo necesitan.

“Gracias al trabajo coordinado y al compromiso con la gente, el apoyo llega donde debe llegar”, subrayó.

El senador reiteró que continuará recorriendo colonias y comunidades de Chihuahua, manteniéndose cerca de la gente para escuchar, servir y cumplir, con una agenda legislativa enfocada en mejorar la calidad de vida de las familias chihuahuenses.