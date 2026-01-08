Supervisa Gobierno Municipal incidente en obra de la zona Reliz

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, atendió de manera inmediata el reporte del colapso de una barda en proceso de construcción ubicada en el área comercial contigua al fraccionamiento Reserva del Parque, en la zona Reliz.

El incidente fue reportado alrededor de las 22:20 horas por vecinos del sector. Tras el aviso, personal de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, encabezado por su titular, la Arq. Adriana Díaz Negrete, acudió al lugar en conjunto con la Coordinación Municipal de Protección Civil para realizar la inspección correspondiente.

En el sitio ya se encontraba el director Responsable de Obra (DRO), quien atendía la situación. Durante la revisión, autoridades municipales dialogaron con vecinos del fraccionamiento y notificaron al DRO sobre las acciones preventivas que deberán implementarse, entre ellas la limpieza del área, el apuntalamiento del muro afectado, la revisión estructural de la barda y la atención de la audiencia correspondiente ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.

Al respecto, la directora de Desarrollo Urbano y Ecología informó que la obra cuenta con licencia de construcción para barda perimetral y que el colapso ocurrió en una sección que se encontraba en proceso de construcción, donde aún no se habían realizado los trabajos de relleno en el cerramiento ni en los castillos.

El Gobierno Municipal de Chihuahua dará seguimiento puntual a las medidas preventivas y a los trabajos que se desarrollan en la zona, y exhorta a las personas que realizan obras de construcción a extremar precauciones, especialmente ante el pronóstico de fuertes vientos derivados de los cambios climáticos en la ciudad.

Recuerda que ante cualquier siniestro de este tipo debes llamar de inmediato al 072 y reportar para dar seguimiento y evitar afectaciones mayores.