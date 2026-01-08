Analiza Estado uso de “combis” en el transporte público

El Gobierno del Estado revisa la propuesta presentada por la Cámara Nacional de Comercio para incorporar unidades de transporte más pequeñas, tipo combis, con el fin de atender necesidades específicas del sector comercial, informó el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda.

El funcionario señaló que las aportaciones del sector privado son bienvenidas, siempre que se evalúen bajo un enfoque de beneficio general y no sólo desde intereses particulares. Indicó que la prioridad estatal es atender a la mayoría de los usuarios y mantener coherencia con el modelo de transporte que ya opera en la ciudad.

Como referencia de los avances en el sistema, destacó que al 5 de enero se habían registrado más de dos millones de viajes en la ruta BRT-1, tras la incorporación de 40 nuevas unidades, y reiteró que se mantendrá el diálogo con el sector comercial para analizar alternativas sin afectar el servicio principal.