Realizan más de 200 inspecciones a establecimientos

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Subdirección de Gobernación de la Secretaría al del Ayuntamiento, informa que del 29 de diciembre al 4 de enero se realizaron 218 inspecciones a locales y establecimientos, resultando en cinco actas administrativas por diversos motivos y cinco clausuras en total.

Las clausuras realizadas al momento fueron:

• Centro nocturno “La Bodega”, por violación de sellos.

• Lienzo charro “Lienzo Casitas”, falta de permiso para evento.

• Restaurante bar “Teofilitos”, por incendio.

• Restaurante bar “La Barra Tradicional”, por narcomenudeo.

• Establecimiento “Kiddie City”, por falta de permiso para evento.

Continúa activa una célula preventiva conformada por diversos elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que tienen como objetivo el lograr el orden y sano desarrollo de las actividades comerciales nocturnas, así como prevenir la venta de droga.