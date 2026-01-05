Encabeza Marco Bonilla primera mesa de seguridad regional del año

El alcalde Marco Bonilla encabezó la primera reunión de la mesa de seguridad regional del año 2026, para analizar los avances en materia de seguridad de las últimas semanas, así como para trabajar en el refuerzo de estrategias para brindar mayor tranquilidad a las familias de Chihuahua.

Diversas corporaciones de seguridad de los diferentes niveles de gobierno se reúnen periódicamente en una agenda de trabajo conjunta para revisar avances, estadísticas y números que sirven de retroalimentación, así como para establecer un plan de trabajo.

El Alcalde Bonilla reconoció a las corporaciones de los tres niveles de gobierno presentes, agradeciéndoles por todo el trabajo y su disposición por cuidar a las familias diariamente, anteponiendo su integridad.

Las corporaciones que integran esta mesa son: la Dirección de Seguridad Pública Municipal, la Secretaria de Seguridad Pública Estatal, Secretaría de la Defensa Nacional, Fiscalía General del Estado y Fiscalía General de la República, el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC), así como los municipios de Aldama y Aquiles Serdán.

También se presentaron los resultados de los operativos en bares y antros, realizados desde la Subdirección de Gobernación; el acumulado de detenciones del 2025 y los operativos que están efectuándose, como el control vehicular y de motocicletas en puntos de revisión, el patrullaje en zonas comerciales por temporada decembrina, además de las células de patrullaje ordinario en las colonias.

Asimismo, analizaron acuerdos previos de operativos y como resultado, se estableció la importancia de reforzar patrullajes en zonas prioritarias de la ciudad como al oriente de Chihuahua.