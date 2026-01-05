América no pertenece a ninguna potencia: Sheinbaum

Tras rechazar la operación de Estados Unidos, que concluyó con la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el continente no pertenece a ninguna doctrina ni potencia.

“México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman.

Lincoln definió la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Benito Juárez estableció claramente que entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, dijo la mandataria mexicana.

Al iniciar su conferencia matutina de este lunes, la titular del Poder Ejecutivo presentó un posicionamiento sobre los hechos ocurridos el fin de semana, por parte del ejército estadunidense, que concluyó con la captura del mandatario venezolano, Maduro, para procesarlo por cargos de narcotráfico y terrorismo, entre otros.

“La posición de México frente a cualquier forma de intervención es firme, clara e histórica. A raíz de los hechos recientes en Venezuela, donde el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo una intervención directa que derivó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, así como en la pérdida de vidas humanas, México reafirma un principio que no es nuevo y que no admite ambigüedades.

“Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. La historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia, nunca ha generado bienestar ni estabilidad duradera”, dijo Sheinbaum al inicio de su mensaje.

Señaló que la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional establecen de manera inequívoca el respeto a la soberanía de los Estados, a su integridad territorial y al derecho de los pueblos a la libre determinación.

Por ello afirmamos con toda claridad que, para México, y así debe ser para todas y todos los mexicanos, la soberanía y la autodeterminación de los pueblos no son opcionales ni negociables, son principios fundamentales del derecho internacional y deben respetarse siempre sin excepciones.

“La acción unilateral, la invasión, no pueden ser la base de las relaciones internacionales del siglo XXI. No conducen ni a la paz ni al desarrollo”, expresó la mandataria.

En el posicionamiento de su gobierno, la presidenta Sheinbaum consideró que el continente americano enfrenta, como desafío, la competencia económica global frente al crecimiento de Asia, por lo que no beneficia el uso de la fuerza.

“El continente enfrenta desafíos nuevos. La competencia económica global, particularmente frente al crecimiento de Asia, no se establece con el uso de la fuerza para someter a otros pueblos, sino con cooperación para el desarrollo, inversión productiva, innovación, educación y bienestar social.

“Sostenemos que el continente americano puede y debe avanzar hacia una nueva visión, una visión basada en la cooperación y no en la intervención”, dijo la presidenta.

En su posicionamiento, la presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que, en materia de lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, se ha establecido un entendimiento con Estados Unidos basado en los principios de respeto a la soberanía y a la integridad territorial; responsabilidad compartida y diferenciada; respeto y confianza mutua y cooperación sin subordinación.

México coopera con Estados Unidos, incluso por razones humanitarias, para evitar que el fentanilo y otras drogas lleguen a su población, particularmente a las y a los jóvenes. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, no queremos que el fentanilo ni ninguna droga se acerque a ningún joven, ni en Estados Unidos, ni en México, ni en ningún otro lugar del mundo.

“Lo hacemos de manera responsable y decidida para México el objetivo central es reducir la violencia y construir una paz duradera con justicia en nuestro territorio los resultados están a la vista una reducción de 37 por ciento en el homicidio doloso, cientos de toneladas incautadas de diferentes drogas ilegales decenas de delincuentes extraditados”, afirmó.

Sobre la responsabilidad compartida, la presidenta Sheinbaum reiteró que la violencia que se vive en el país tiene su origen en la entrada ilegal de armas desde Estados Unidos y en el consumo de drogas en ese país.

“De igual forma, hemos señalado que debe combatirse con firmeza a los grupos que distribuyen droga y lavan dinero, tanto en México como en los Estados Unidos. Como lo he expresado en conversaciones con el presidente Trump, la atención a las causas también es fundamental.

“Hemos incluso coincidido en que los valores, el apoyo familiar, la educación y la comunicación masiva son herramientas indispensables para evitar el consumo de drogas. Finalmente, es necesario reafirmar que en México manda el pueblo y que somos un país libre, independiente y soberano. Cooperación sí, subordinación e intervención no”, concluyó la presidenta Sheinbaum Pardo, en su posicionamiento.