‘Checo’ Pérez revela los problemas que tuvo en Red Bull

fuente: ESPN

Sergio ‘Checo’ Pérez comienza a escribir un nuevo capítulo en su carrera dentro de la Fórmula 1, luego de confirmar que 2026 marcará su regreso al Gran Circo, tras un año de ausencia. El piloto mexicano vuelve al radar de la máxima categoría del automovilismo después de una controvertida y abrupta salida de Red Bull Racing, situación que evidenció las tensiones internas que vivió dentro de la escudería austriaca.

En una reciente charla con Oso Trava para el podcast Cracks, el tapatío habló con franqueza sobre su etapa en Red Bull, la cual describió como un periodo marcado por la presión constante, las exigencias internas y un entorno que nunca terminó por ser favorable. Pérez reconoció que, sin importar su rendimiento en pista, siempre existía un conflicto alrededor de su desempeño.

Durante la conversación, ‘Checo’ Pérez explicó que uno de los principales problemas fue el contexto en el que llegó a la escudería de Austria, un proyecto claramente construido alrededor de Max Verstappen. El mexicano aseguró que cualquier escenario generaba tensión: si era más rápido que el neerlandés, el ambiente se volvía incómodo; si era más lento, las críticas no tardaban en aparecer.

“En Red Bull todo era un problema”, afirmó Pérez, quien fue contundente al señalar que ser compañero de Verstappen dentro de ese equipo es “el peor trabajo que hay en la Fórmula 1”. El piloto recordó que, pese a obtener resultados positivos en sus primeras temporadas, con el tiempo se olvidó lo complejo que era ocupar ese asiento.

El tapatío también lamentó que el enfoque absoluto en un solo piloto terminara por desgastar la estructura interna del equipo, afectando el rendimiento colectivo y la estabilidad deportiva.

Uno de los momentos más reveladores fue cuando ‘Checo’ Pérez compartió detalles de su última conversación con Christian Horner, director de Red Bull Racing. En ella, el mexicano cuestionó la estrategia de reemplazos del equipo, anticipando posibles problemas con los pilotos que llegarían tras su salida, como Liam Lawson o Yuki Tsunoda.

Más allá de lo personal, Pérez expresó su decepción al considerar que Red Bull tenía el potencial para dominar la Fórmula 1 durante la próxima década, pero que las divisiones internas terminaron por destruir ese proyecto. “Teníamos el mejor equipo, pero todo se destruyó”, señaló.

Finalmente, el mexicano admitió que sus últimos meses en la escudería estuvieron marcados por la falta de confianza, las dificultades para controlar el monoplaza y un desgaste emocional evidente. Hoy, con la mirada puesta en 2026, ‘Checo’ Pérez se prepara para volver a la Fórmula 1 con una mentalidad renovada, decidido a demostrar que aún tiene mucho que aportar en la máxima categoría del automovilismo mundial.